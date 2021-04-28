بالتاريخ والمواعيد.. جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدول مباريات كأس العرب 2021 التي ستقام في قطر بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل بمشاركة المنتخب المصري.

وكان الاتحاد الدولي قد أجرى قرعة البطولة والتي شهدت تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر والفائزين من مواجهتي لبنان ضد جيبوتي وليبيا ضد السودان.

ووفقًا لما نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه، فإن جدول مباريات مصر سيكون كالتالي "المواعيد بتوقيت القاهرة":

يوم 1 ديسمبر "الساعة 3 عصرًا": مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي.

يوم 4 ديسمبر "الساعة 6 مساءًا": مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان.

يوم 7 ديسمبر "الساعة 9 مساءًا": مصر ضد الجزائر.

يوم 11 ديسمبر: مباراة دور الثمانية ضد أحد فرق المجموعة الثالثة "المغرب، السعودية، الفائز من فلسطين وجزر القمر، الفائز من الأردن وجنوب السودان".

يوم 15 ديسمبر: مباراتي الدور قبل النهائي "الساعة 5 مساءًا ثم الساعة 9 مساءًا".

يوم 18 ديسمبر: مباراة المركز الثالث "الساعة 12 ظهرًا"، مباراة النهائي الساعة "5 مساءًا".