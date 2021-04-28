عضو المصري: حكم مباراة الأهلي كان متعنتا.. وقدمنا مذكرة لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه تقرر تقديم مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لحفظ حقوق الفريق، متسائلا "لماذا هذا التعنت ضد النادي؟".

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال هاشم: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، هنأنا اللاعبين على الأداء المشرف، لكن الكرة نتائج".

وأضاف: "كان هناك تعنت واضح من حكم المباراة، لم يكلف نفسه أن يذهب لمشاهدة الأخطاء التي حدثت في المواجهة، اكتفى فقط بما قيل له من خلال السماعة".

وتابع: "كرة لمست مدافع الأهلي، وكرة هدف واللاعب متسلل، وأخرى من لمسة يد".

وواصل: "ليس الواقعة الأولى التي تحدث مع المصري، لماذا هذا التعنت ضد الفريق؟".

وأكمل: "تقدمنا بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام لحفظ حقوق النادي".

وأتم: "لماذا تم نقل مبارياتنا من برج العرب إلى الإسكندرية، لماذا لم يتم اتخاذ أي خطوات بشان ستاد بورسعيد الجديد حتى الآن".

جدير بالذكر أن المصري يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة، جمعها من خوض 19 جولة (حقق الفوز في 7، تعادل في 8 وخسر في 4).