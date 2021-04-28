اللجنة الأولمبية لمصراوي: لم نشطب مرتضى منصور.. ونتعجب من الشائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا صحة لما تردد صباح اليوم، الأربعاء، حول شطب مرتضى منصور من سجلات اللجنة.

وأشار حطب في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية لم تتطرق لإتخاذ أي قرارات ضد مرتضى منصور خلال الاجتماع الأخير.

وقال حطب: "لا صحة للحديث عن شطب مرتضى منصور، وأتعجب من خروج شائعة مثل هذه الآن".

وأوضح: "بالأمس عقدنا جمعية عمومية في اللجنة الأولمبية عبر تقنية الفيديو ولم يكن أي قرار يخص مرتضى منصور أو وليد عطا أو خالد زين على جدول أعمالها".

واختتم: "القرار الخاص بوليد عطا كان منذ عام 2015 بينما كان قرار خالد زين منذ عامين، ولم ننافش أي شيء يخص منصور".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية مصرية كانت قد أكدت في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، وجود قرار من الأولمبية المصرية لشطب مرتضى منصور، وهو ما نفاه رئيس اللجنة بشكل قاطع.