مارسيلو مهدد بالغياب عن مباراة تشيلسي.. والسبب "غريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، إن البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد، مهدد بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة ضد تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر البرازيلي لن يتمكن من السفر مع بعثة فريقه المتوجهة إلى لندن بسبب اختياره كجزء من إحدى اللجان الانتخابية في انتخابات مجتمع مدريد التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل (قبل المباراة بيوم واحد).

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يحاولون حاليًا إقناع المجلس الانتخابي بأنه يجب أن يسافر مع بقية زملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك سابقة قد تدعم موقف مارسيلو، عندما تم إطلاق سراح حارس مرمى ليفانتي آيتور فرنانديز من الخدمة الانتخابية بعدما تزامنت مع موعد مباراة فريقه ، ونجح النادي في الاستئناف.