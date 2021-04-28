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الخطيب يعتمد «قلادة النادي الأهلي الذهبية»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتماد «قلادة النادي الأهلي الذهبية» كأعلى درجات التكريم لكل من أعطى وأخلص وقدم خدمات جليلة للنادي.

وقام المجلس بوضع معايير واضحة لإختيار الشخصيات التي تنطبق عليها المعايير، ويقوم المجلس الذي يتولى المسؤولية بتكريمه وفاءً له وامتنانًا لما قدمه وساهم به في رفعة النادي على كافة المستويات.

يذكر أن «قلادة النادي الأهلي الذهبية» تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته وبقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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