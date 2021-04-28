شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعتمد «قلادة النادي الأهلي الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتماد «قلادة النادي الأهلي الذهبية» كأعلى درجات التكريم لكل من أعطى وأخلص وقدم خدمات جليلة للنادي.

وقام المجلس بوضع معايير واضحة لإختيار الشخصيات التي تنطبق عليها المعايير، ويقوم المجلس الذي يتولى المسؤولية بتكريمه وفاءً له وامتنانًا لما قدمه وساهم به في رفعة النادي على كافة المستويات.

يذكر أن «قلادة النادي الأهلي الذهبية» تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته وبقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.