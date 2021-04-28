شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كاس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لكاس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة المقبلة والتى تاتى كبروفة قوية قبل انطلاق مونديال 2022 والاطمئنان على الملاعب ويستهل المنتخب الوطنى ،الذي يقودة حسام البدرى، مشواره في كاس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي.

وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر، الفائز من مواجهة ليبيا والسودان، يوم الرابع من ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم السابع من الشهر ذاته.

وفي حال تأهله، إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والفائز من المباراة التأهيلية الثالثة (الأردن وجنوب السودان) والفائز من المباراة التأهيلية السادسة (فلسطين وجزر القمر).

وتوصل الجهاز الفني لمنتخب مصر، لاتفاق مع بوروندي، لخوض ودية بين الطرفين، بالقاهرة، يوم 3 يونيو المقبل.

وطلب البدري، خوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في التوقف الدولي المقرر له من 31 مايو حتى 14 يونيو، ويستهل الفراعنة، تصفيات المونديال بمواجهتي أنجولا والجابون.