شكرا لقرائتكم خبر عن جيرو يخرج من حسابات توخيل في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «التيلجراف» الإنجليزية، عن إمكانية مغادرة الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الحالي عندما ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.

ويخطط تشيلسي إلى إفساح المجال في الفريق لدفع رواتب مهاجم جديد واحد على الأقل هذا الصيف حيث كشفت الصحيفة أن السماح لكل من تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الحالي وجيرو سيوفر حوالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من رواتب المهاجم الجديد.

يعتبر الدولي الفرنسي خارج حسابات الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي رغم أنه هداف تشيلسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

ويفضل توخيل الاعتماد على تيمو فيرنر، الذي أهدر أكتر من فرصة محققة لفريقه، أمس، أمام ريال مدريد في ذهاب دوري أبطال أوروبا، وكانت كفيلة بتفوق البلوز تشيلسي.