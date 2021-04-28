شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحسم مصير ربيعة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير رامي ربيعة مدافع الفريق في الفترة القادمة بعد عودته للمشاركة في المباريات.

وتراجع بيتسو موسيماني المدير عن رحيل رامي ربيعة نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رامي ربيعة مدافع الفريق على رأس قائمة المغادرين في الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يتم التراجع عن رحيله بالموسم الجديد، بعدما ظهر بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.

وتألق رامي ربيعة مع الأهلي منذ عودته للمباريات بشكل أساسي، رغم تواجده فترة طويلة خارج حسابات الجهاز الفني.