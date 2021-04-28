شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تهاجم مُلاك النادي وإدارته بسبب «المؤامرة» ضد محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عدد من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي إدارة النادي بسبب ما أثير عن رغبتها في بيع النجم المصري محمد صلاح والتعاقد مع جادون سانشو كبديل له من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعاني ليفربول من موسم كارثي ودع خلاله المنافسة على جميع البطولات، فيما أصبح أمله الوحيد حاليًا هو احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم انهيار حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إلا أن النجم المصري محمد صلاح حافظ على توهجه التهديفي، إذ سجل 20 هدفًا حتى اللحظة في المسابقة لينافس على لقب الهداف مع نجم هجوم توتنهام هاري كين.

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ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية تقريرًا أكدت فيه رغبة ليفربول في ضم جادون سانشو ليكون بديلًا للنجم المصري محمد صلاح الموسم القادم، وهو ما أثار غضب بعض جماهير الريدز كما لفت موقع footballtransfertavern.

ونقل الموقع بعض التعليقات من جماهير النادي الإنجليزي، إذ قال أحدهم: «مجموعة فينواي الرياضية (مالكة ليفربول) بدأت مؤامرة لبيع أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، فيما أضاف آخر: «هم حقًا يحاولون إجبار صلاح على الرحيل».

وقال مشجع ثالث: «صلاح يجب أن يكون آخر شخص نسمح له بالرحيل عنا»، وأكد رابع أنه «ليس هناك بديل لمحمد صلاح، هو لاعب فريد من نوعه».

وفتح مشجع خامس النار على ناديه قائلًا: «صلاح لا يرغب في الرحيل ولكن يبدو أننا نود بيعه، ناد مقرف».