شكرا لقرائتكم خبر عن حذاء ويمبلدون ومضرب الجراند سلام .. روجيه فيدرر يبيع معداته في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نجم التنس العالمي، روجيه فيدرر، عرض بعض أدوات تدريبه ومعداته القديمة في مزاد علني، مؤكدًا أنه سيتبرع بما سيحصل عليه من أموال للأعمال الخيرية.

ومن بين الأشياء التي سيضعها في المزاد العلني هو الحذاء الرياضي الذي ارتداه عندما فاز على أسطورة إسبانيا في كرة المضرب رافايل نادال، في بطولة ويمبلدون عام 2007، وكذلك المضرب الذي فاز به ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس عام 2009.

وذكرت دار كريستي للمزادات في لندن اليوم الأربعاء، أن 20 قطعة من معدات وأدوات انتصارات فيدرر في بطولات الجراند سلام سيتم عرضها في المزاد العلني الذي سيجرى يوم 23 يونيو عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون 300 قطعة من مسيرة النجم السويسري متاحة عبر الإنترنت خلال الفترة من 23 يونيو إلى 14 يوليو.

وستذهب كل العائدات لمؤسسة روجيه فيدرر الخيرية، التي تساعد الأطفال في إفريقيا وسويسرا في مجال التعليم.