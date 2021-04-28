شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. عبد الله سيسيه يمنح الزمالك فوزا قاتلا على الصفاقسى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف البوركينى عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك السابق فى شباك نادى الصفاقسى التونسى، فى آخر دقائق المباراة، التى جمعتهما على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

قاد سيسيه فريقه السابق الزمالك فى العاشر من رمضان عام 2015 لتحقيق أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات بمستغلا تمرية رائعة من عمر جابر ليودعها فى الشباك التونسى التى استعصت طوال الـ90 دقيقة عن استقبال أهداف الأبيض، والتى كان يدربه فى هذا الوقت البرتغالى فيريرا.

نجح البديل البوركينى عبد الله سيسيه فى إحراز هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة سحرية بدأت من ركلة ركنية وصلت داخل منطقة جزاء الفريق التونسى، ليحولها أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض بكعب القدم إلى زميله عمر جابر، الذى مررها بدوره إلى سيسيه، ويحولها المهاجم البوركينى فى شباك الفريق التونسى، بالدقيقة 90، على طريقة لدغة العقرب كمان كان يلقب البوركيني.

جدير بالذكر أن الزمالك تصدر المجموعة فى نهايتها، التى كانت تضم أيضا فريق أولاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا وليوبار بطل الكونغو، وتأهل للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية، والتى ودعها أمام النجم الساحلى التونسى فى هذا الدور.