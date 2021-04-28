شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يقترب من خلافة الونش فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد الغني مدافع الزمالك، من العودة للتشكيلة الأساسية لفريقه، في مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وظهرت شكوك كبيرة حول مشاركة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك في مباراة المقاولون العرب بسبب تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع محمود الونش لبرنامج علاجي وطبي منذ أمس الثلاثاء، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، خضوع الونش لفحص طبي على هامش المران الختامي اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وأضح طبيب الزمالك أن موقف الونش من المشاركة أمام المقاولون العرب سيتحدد عقب خضوعه للفحص الطبي في مران اليوم الأربعاء، وأضاف أنه في حالة تجاوزه للفحص الطبي، سيكون قرار مشاركته في لقاء المقاولون العرب بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وشارك محمد عبد الغني في مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي وظهر بمستوي مميز، لكنه حصل على بطاقة حمراء، ليتعرض للإيقاف ويغيب أمام البنك الأهلي قبل أن يعود للصورة بقوة للتواجد في تشكيلة مباراة المقاولون لتعويض الغياب المحتمل للونش.