شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تحدد مواعيد مؤجلات الأهلى والزمالك بسبب كورونا وبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو المقبل موعدا لإقامة لقاء الأهلى أمام طلائع الجيش المؤجل من الجولة العشرون .

وجاء تأجيل هذا اللقاء بسبب ثبوت إصابة محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الأهلى و المحترف الكندى بفيروس كورونا .

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 17 مايو المقبل موعدا لإقامة مواجهة الاتحاد السكندرى مع الزمالك المؤجلة من نفس الجولة، والتى كان من المقرر لها مساء الاثنين، وتم تأجيلها لمشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو القادم، موعدا لإقامة مباراة الزمالك أمام الطيران المؤجلة من الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، و7 مايو المقبل موعدا لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك والداخلية فى الجولة الـ18 من مسابقة الدورى، فيما تم تحديد يوم 5 مايو المقبل أيضا موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع سبورتنج المؤجلة من الجولة السابعة عشر.

وخسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك لقب بطولة أفريقيا للأندية بالهزيمة من الترجي التونسي بنتيجة 3 / 0 فى عقر داره.