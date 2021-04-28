شكرا لقرائتكم خبر عن طارق هاشم : النادى المصرى يواجه تعنت و غموض موقف إنشاء ملعب للفريق حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن فريقه يواجه تعنت كبير بشأن نقل مبارياته فى الدورى المصرى، فى ظل عدم لعبه على ملعبه حتى الأن .

و قال هاشم فى تصريح لبرنامج بى أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 أنه حتى الأن لا يلعب النادى المصرى على ملعبه منذ 9 سنوات ، فضلا عن أنه لا يوجد أى تحرك بشأن توضيح موقف نقل المباريات من برج العرب حتى الأن ، مستنكرا عدم الاهتمام بإنشاء إستاد للنادى المصرى فى ظل شعبيته الجماهيرية التى يتمتع بها فى بورسعيد .

وفاز الأهلى على المصرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصري، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

كان محمد عبد الكريم، المدرب للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، قد أكد بأنهم قدموا مباراة قوية أمام الأهلى رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

وتابع مدرب المصرى فى تصريحات تليفزيونية: "على جمهور المصرى أن تفخر بفريقها، النتيجة فى النهاية بيد الله ونحن قدمنا ما علينا، ونتواجد فى المربع الذهبى وهو أمر مميز، الموسم الجارى صعب للغاية والتدعيمات كبيرة بالعديد من الأندية".