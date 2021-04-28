المنتخب يراقب عمر كمال وفؤاد ورفعت لخوض ودية 3 يونيو أمام بوروندى

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القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى عددا من اللاعبين الجدد تمهيدا لضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل فى شهر يونيو، وخوض ودية أمام منتخب بوروندى يوم 3 يونيو فى إطار الاعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب المصري عددا من اللاعبين تحت المراقبة على رأسهم عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى وهداف الدورى برصيد 9 أهداف والذى يؤدى مباريات جيدة مع المصرى، ونفس الأمر لزميله فى الفريق أحمد رفعت الذى ظهر بمستوى مميز هذا الموسم تحت قيادة على ماهر وشارك فى 18 مباراة وأحرز 4 أهداف وصناعته لآكثر من هدف.

كما يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر كريم فؤاد ظهير أيمن نادى إنبى والذى ظهر بمستوى رائع مع ناديه حتى الآن فى الدورى.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منتخب بوروندى فى القاهرة وديا فى الثالث من يونيو المقبل، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.

ويفتتح المنتخب الوطنى مشواره فى تصفيات كأس العالم فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبلين، ويواجه الفراعنة فى الجولة الأولى منتخب أنجولا في القاهرة، والثانية منتخب ليبيا خارج الأرض.