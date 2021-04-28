شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. أميرة محى لاعبة الكاراتيه: هوايتى الموضة والفاشون وبحب عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " أميرة محى " ، لاعبة الكاراتيه السابقة فى النادى الأهلى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الفاشون و الموضة .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

اللازانيا .

من نجمك المفضل ؟

عمر الشريف .

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مصممة أزياء.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

ممكن أستخدم العنف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش ممثلة معينة .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال و الفورمال كل مكان و له ملابسه .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

شخص رياضى أفضل .