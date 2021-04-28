شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يجري مسحة كورونا جديدة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الزمالك، لمسحة طبية جديدة خلال 48 ساعة، للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك تعرض محمد عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا، بعدما خضع لمسحة طبية خاصة لشعوره بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية.

ويخضغ عبد الشافي في الوقت الحالي للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي، وأكد طبيب الفريق، أنه كان حريصا على إجراء مسحة طبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بعد إصابة عبد الشافي بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع.

وقال الدكتور محمد أسامة أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي يخضع لها الزمالك منذ ساعات، تأتي ضمن استراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة؛ للاطمئنان على جميع أفراد الفريق، وليست خاصة بمباريات الدوري.

وأشار أسامة إلى أنه حريص بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق بشكل كامل للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، من خلال إجراء التحاليل والإشاعات اللازمة، بجانب إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وليس تحليل "رابيد تيست"، خاصة أن نتيجته دائما تكون غير دقيقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.