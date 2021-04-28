شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لأزمة يد الأهلى و الزمالك بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية اتهامات و شد وجذب بين الأهلى والزمالك على صعيد كرة اليد بسبب مشاركة إبراهيم المصرى لاعب الأهلى فى قمة نهائى كأس مصر فى ظل ظهور أعراض كورونا عليه.

القصة بدأت بظهور أعراض على اللاعب منذ أسبوع و لكنه قام بعمل مسحة ظهرت نتيجتها يوم المباراة وثبتت سلبية العينة مما أدى إلى مشاركة اللاعب أخر 10 دقائق من اللقاء الذى شهد تتويج الأهلى باللقب بنتيجة 23/26 وسط إحتجاجات الزمالك .

إلا أن الأمر تفاقم بعدما خضع المصرى إلى مسحة قبل تجمع المنتخب أمس استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 وثبتت إيجابية العينة ومعه ثنائى من نجوم فريق الأهلى عمر ياسين وعمر سامى مما أدى إلى إستبعادهم جميعا من المعسكر .

فيما كشف حمادة عبد الباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، عن تقديم الزمالك احتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد الباري، فى تصريح للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن الاحتجاج الذي سيتقدم به الزمالك ، سيكون مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة، مضيفا أنه ثبت أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به، والتي خضع لها مع المنتخب الأول، وتم استبعاده من معسكر المنتخب.

إلا أن إتحاد كرة اليد يرى صحة موقف النادى الأهلى فى ظل ارسال ما يفيد بسلبية مسحة اللاعب .