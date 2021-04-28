شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نادر السيد يشارك فى السوبر الأفريقى مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب على لقب السوبر الأفريقى عام 97 باستاد القاهرة العديد من الأسرار، والتى حقق الزمالك فيها الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2، بعد التعادل السلبى على مدار توقيت المباراة.

وعن كواليس المباراة أكد نادر السيد، حارس مرمى الأبيض الأسبق والذى شارك بديلاً فى تلك المباراة عقب إصابة حسين السيد، وخروجه فى الشوط الثانى من اللقاء قائلا "كنت مصابا بعد كسر أنفى بالإضافة إلى ورم أسفل العين، وحينما نزلت بديلًا فى الدقيقة 61 اصطدمت بأحد لاعبى المقاولون العرب وتعرضت لإصابة فى نفس العين المصابة، رغم ذلك أكملت المباراة لعدم وجود بديل، وكان لاعبو الذئاب أفضل على المستوى الفنى خلال اللقاء ولكن فزنا بركلات الجزاء".

واستطاع نادر السيد أن يتصدى لركلتي جزاء من أصل 4 ركلات سددها لاعبو المقاولون العرب، وكان نادر السيد أحد نجوم المباراة وأسباب الفوز.