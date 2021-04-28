شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغي قرار تحمل سفر الحكام لأسوان بالطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تحمل تكاليف سفر حكام الدوري الممتاز الي أسوان بالطائرة و إلغاء هذا القرار بداعي توفير النفقات وتم إخطار الحكام بالسفر بالقطار أو وسائل المواصلات الأخري .

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة انه كان هناك قرار سابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة في عهد هاني أبو ريدة ،وتم الاتفاق علي سفر الحكام بالطائرة وتحمل تكاليف سفرهم من خزينة اتحاد الكرة بناء علي توصية تقدم لها وقتها أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وقتها بسبب حالة الاجهاد ومشقة السفر للحكام خاصة الحكام الدوليين .

تابع المصدر إن اللجنة الثلاثية الحالية باتحاد الكرة قامت بالغاء هذا القرار وطلبت من لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد تنفيذ قرار الإلغاء ليقوم رئيس اللجنة بإخطار الحكام بذلك وأن السفر لأسوان سيكون بوسائل المواصلات العادية.