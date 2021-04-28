شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بوابة دجلة لكشف أسرار بتروجت قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، بقيادة التشيلي ماريو سالاس، فريق بتروجت، قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا الخميس في كأس مصر، من بوابة مباراة النصر التي انتهت بفوز الفريق البترولي بضربات الترجيح في دور الـ16 لنفس المسابقة.

الجهاز الإداري لدجلة اختار مباراة بتروجت والنصر لأنها كانت في مسابقة الكاس ووصلت لمرحلة ضربات الترجيح، وهو أمر متوقع في مباراة الفريقين المقرر لها بعد غدا، لذلك كان التركيز عليها لتكون بوابة استكشاف الفريق البترولى.

وخضع فريق وادي دجلة، لتحليل رابيد تيست الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها الخميس المقبل، في ربع نهائي كاس مصر، بعد التأهل لهذا الدور على حساب الاتحاد السكندري في دور الـ16 من المسابقة.

ومن المقرر أن تحدد نتيجة التحاليل الأربعاء قائمة اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق أمام بتروجت في الكأس، التي يبحث من خلالها الفريق عن تعويض مسيرته المتراجعة في بطولة الدوري، وانتزاع اللقب لضمان مقعد مؤهل للمشاركة الإفريقية هذا الموسم.

وكشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة، عن رصد مكافآت ضخمة للاعبي الفريق حال تمكنهم من الفوز ببطولة كأس مصر التي وصل فيها الفريق لدور الثمانية، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ثمن النهائي.

وينتظر دجلة مواجهة قوية أمام بتروجت يوم 29 من أبريل الجاري في ربع النهائي وهي المباراة التي يبحث من خلالها اللاعبون عن تعويض المسيرة المتواضعة في مسابقة الدوري بحجز مقعد في دور الأربعة لمسابقة الكأس، وتعزيز فرص التتويج بالبطولة.