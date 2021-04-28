شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث حلول الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادي الزمالك، حل جديد لإنهاء ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذى ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.

وطلب فرجاني ساسي تقاضي كافة مستحقاته المالية القديمة والبالغة قرابة 600 ألف دولار، ثم التفاوض بخصوص تجديد عقده مع تقاضي مقدم عقد الموسم الجديد كاش قبل توقيع عقود التجديد.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار فرجاني ساسي، ولكن وفقا للسقف المحدد من جانب النادى والقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وهو ما ينتظر حسمه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب موعد انتهاء العقد الحالي.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن عقد فرجانى ساسى ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم وليس فى يونيو المقبل، لافتين إلى أن اللاعب ليس من حقه الرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم.

تابع مسؤولو الجبلاية أن جميع عقود اللاعبين تنتهى بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد لاعب من حقه الرحيل عن أى ناد قبل نهاية الموسم إلا بموافقة النادى.