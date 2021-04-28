شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية.. مهندس ضبط إيقاع وسط الأهلي.. ورجل التحديات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي واحدا من أفضل مواسمه مع الأهلي، وبات من أهم عناصر المارد الأحمر في الآونة الأخيرة ولا غنى عنه في تشكيل الأهلي لاسيما المباريات الكبيرة والهامة، لأنه قادر على ضبط إيقاع اللعب وتمكين فريقه من السيطرة والاستحواذ على وسط ملعبه.

السولية بات قطعة الشطرنج الأساسية في صفوف الأهلي مع محمد مجدي أفشة والذي لا يستغني عنهم بيتسو موسيماني المدير الفني بسبب اهمتهما في تشكيل الفريق الأحمر، حيث يكون له دور كبير في تحضير الهجمة من الأسفل وتوصيلهما للخط الأمامي، بخلاف لمساتها المتقنة في نقل الكرة في ظهر دفاع المنافسين ووضع المهاجم في مواجهة مباشرة مع المرمى.

مستوى السولية هذا الموسم لم يكن الوحيد الاستثنائي في مشواره مع الأهلي بل قدم موسم استثنائي أيضا في الموسم الماضي وتوجه بالمساهمة في حصد الثلاثية مع فريقه الدوري ودوري أبطال إفريقيا والكأس، بخلاف أنه سجل هدف التقدم لفريقه في نهائي إفريقيا ضد الزمالك.

ومنذ انضمام السولية إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية عام 2016، قادمًا من نادي الشعب الإماراتي والذي لعب لفترة قصيرة، بعدما تألق لفترة طويلة مع الإسماعيلي من قبل.

وحجز عمرو السولية مركزًا أساسيًا في تشكيل الفريق الأحمر متفوقًا على الكثير من الأسماء وأصحاب الخبرات، ليصبح العنصر الأساسي الأول في وسط الملعب وإلى جانبه تضاف الأسماء الأخرى.

المزايا التي يتمتع بها السولية، منحته فرصة الهيمنة على مركزه بشكل أساسي لسنوات في الفريق الأحمر مع اختلاف المدربين الذين تعاقبوا على الفريق، نظرًا لإمكانياته الدفاعية وروحه القتالية وكذلك زيادته الفعالة في الهجوم، وتميزه في التسديد على المرمى، والتي نجح من خلالها في إحراز الكثير من الأهداف بماركة خاصة.

ويعتبر الموسم الماضي هو الأكثر تميزاً في مسيرة السولية مع القلعة الحمراء، عندما أحرز لاعب وسط الأهلي 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وانضم صاحب الـ 31 عاماً إلى المنتخب الوطني في أغسطس 2010، بعد تألقه اللافت مع الدراويش، وبلغ إجمالي مشاركاته مع المنتخب الوطني الأول 26 مباراة حتى الآن.

من المفارقات أنه منذ انضمام عمرو السولية إلى النادي الأهلي لم يخسر الفريق الأحمر درع مسابقة الدوري العام، حيث نجح مع زملائه في قيادة الفريق الأحمر للتتويج بالمسابقة 5 مواسم متتالية، كما توج السولية مع الأهلي ببطولتي كأس مصصر وبطولتين كأس السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وبرونزية كأس العالم للأندية.