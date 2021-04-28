شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. محمد عبد المنصف لعب 25 موسما بالدورى وحطم رقم توتى وجيجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن محمد عبد المنصف حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق ووادى دجلة الحالى، الذى يُعد من أبرز حراس المرمى فى تاريخ القلعة البيضاء، وحقق نجاحات كثيرة مع طوال مسيرته فى حراسة العرين الأبيض وكسر العديد من الأرقام القياسية.

بدايته

بدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما، وبعد مسيرة طولية مع النادى طلب عبد المنصف من إداراة الزمالك السماح له بالانتقال لنادى الجونة بسبب عدم مشاركته أساسيًا فى ظل تألق عبد الواحد السيد، وهو ما تم فى يوليو 2010 مقابل مليونى جنيه.

مشواره الدولي

يمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

ألقابه مع الزمالك

توج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

ثانى أكبر لاعب بالدورى

يعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020-2021، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 44 عامًا ويعد ثانى أكبر لاعب فى تاريخ الدورى بعد عصام الحضرى الذى اعتزل، ويخوض موسمه الـ25 فى البطولة، كما أنه تخطى حاجز الـ400 مباراة رفقة خمسة فرق.

تحطيم رقم توتي وجيجز

حطم الأسطورة محمد عبد المنصف الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى فى أولى جولات الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى 2021/2020، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا.

وعن الاستمرار في الملاعب أكد عبد المنصف أنه ما زال يطمح فى اللعب فى كأس العالم، مضيفا: "دوافعى الآن هى نفس دوافعى عندما بدأت اللعب.. الأمنيات جميلة لكن بدون تعب وإرادة لا تتحقق، وضحيت بالكثير لكى ألعب فى الدورى فى 25 موسما متتاليا".