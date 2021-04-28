شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس ضم محمد عواد لقائمة مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، إمكانية ضم محمد عواد حارس مرمي الفريق الي قائمة مباراة المقاولون العرب والمقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري والمقامة علي استاد القاهرة.

ويفكر كارتيرون في ضم الحراس الثلاثة محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود جنش إلي معسكر الفريق اليوم، في ظل رغبته في تجهيز محمد عواد واعادته للدخول في فورمة المباريات والمعسكرات مرة أخرى عقب فترة طويلة من استبعاده من المباريات والمعسكرات.

وكان كارتيرون يضم حارسين فقط في كل معسكر لضمان تركيز الحراس ، الا انه يدرس في المعسكر الحالي ضم الحراس الثلاثة، ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، لفحص طبي على هامش المران الختامي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وتعرض الونش للإصابة بكدمة في الركبة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير، لم يستطع أن يستكمل المباراة على إثرها.

وأوضح طبيب الفريق أن موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية ولقاء المقاولون العرب سيتحدد عقب خضوعه للفحص الطبي في مران اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه في حالة تجاوزه للفحص الطبي، سيكون قرار مشاركته في لقاء المقاولون العرب بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفيما يخص أحمد فتوح لاعب الفريق قال أسامة إن اللاعب سينتظم اليوم في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة.