شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 ينهي معسكره استعدادا لبطولة كأس العرب باختبار 30 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر معسكره أمس بعد اختبار 30 لاعبا من دوري المناطق تمهيدا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل واختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة .

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 أنه بدأ في الوصول لأفضل العناصر للمنتخب و أنه يبحث عن عناصر جديدة خلال الفترة الحالية بعدد من المحافظات ومنح الفرصة للجميع لاختيار الافضل من بينهم مؤكدا انه أقام معسكر لمدة 5 أيام ضم 30 لاعب من دوري المناطق للحكم عليهم وانه سيكون هناك معسكر في مايو المقبل ثم عدد من الوديات.

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مشاركة منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، في بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق في مصر خلال الفترة المقبلة.

ووافق الاتحاد العربى لكرة القدم على اسناد تنظيم ثلاثة من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وهي على النحو التالي: ⁃ كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

⁃ كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

⁃ كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.