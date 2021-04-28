الامارات | مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. التشكيل المتوقع والموعد بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. التشكيل المتوقع والموعد بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي اليوم الأربعاء (الساعة 11 بتوقيت الإمارات) فريقا مانشستر سيتي ومضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وتالياً التشكيل المتوقع لمدربي الفريقين الإسباني بيب غوارديولا والأرجنتيني ماويسيو بوكتينيو:

مانشستر سيتي

في حراسة المرمي: إيدرسون

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكر

في خط الوسط: إلكاي غوندوان – رودري – كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – برناردو سيلفا.

باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالو

في خط الوسط: إدريسا جايي، فيراتي، لياندرو باريديس

في خط الهجوم: دي ماريا، نيمار، ومبابي

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