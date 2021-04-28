الامارات | بالفيديو: هدف ريال مدريد في تشيلسي غير صحيح باعتراف صحيفة مدريدية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: هدف ريال مدريد في تشيلسي غير صحيح باعتراف صحيفة مدريدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الموالية لنادي ريال مدريد بأن هدف التعادل الذي أحرزه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في مرمى تشيلسي الإنجليزي بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا "غير صحيح".

وقال خوان أوليفر الخبير التحكيمي للصحيفة: "كاسيميرو ارتكب خطأ على مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا، قبل أن يرسل الكرة نحو رأس لاعب الريال ميليتاو ثم إلى بنزيمة الذي روضها برأسه وسددها في الشباك".

ولم يتم دعوة الحكم لمراجعة الحالة من قبل غرفة تقنية الفيديو المساعد "الفار" لتستمر المباراة وتنتهي بالتعادل 1-1، بانتظار قمة الحسم في الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، لتحديد المتأهل منهما لنهائي دوري الأبطال.

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