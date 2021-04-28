الامارات | ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، بصدد التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو جناح فريق بروسيا دورتموند الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية، في حال حال أراد الدولي المصري وهداف الـ "ريدز" محمد صلاح الرحيل عن قلعة "أنفيلد".

وقالت الصحيفة: "إن سانشو الناشئ السابق في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، يتواجد بالفعل على رادار المسؤولين في ليفربول، بفضل عروضه القوية التي يقدمها مع فريقه الحالي بروسيا دورتموند، خصوصاً أن مدرب الـ "الريدز" يورغن كلوب، يرغب في ضمه في سوق الانتقالات، بحثاً عن مهاجم يكون بديلاً لـ "محمد صلاح" حال رحيل الدولي المصري عن الفريق نهاية الموسم الجاري".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرعون المصري يرفض استبعاد فكرة الرحيل عن "أنفيلد"، وذلك بعد أن ألمح صلاح في أكثر من مناسبة احتمالية الانتقال إلى الدور الإسباني، ولعل من أبرزها تصريحاته لصحيفة "إس" الإسبانية ديسمبر الماضي، التي أشار خلالها إلى أنه قد يلعب لأي من ناديي ريال مدريد وبرشلونة في وقت لاحق من مسيرته الكروية.



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