شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي دوري الأبطال.. 10 حقائق عن موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقان يسعيان لتحقيق لقبهما الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.

يلتقي أثرياء باريس مع السيتيزنز في ملعب بارك دي برينس في ذهاب الدور نصف النهائي، حيث يسعى كلاهما لاتخاذ خطوة أخرى نحو أول لقب لدوري أبطال أوروبا.

بينما كانا يتمتعان بالكثير من النجاحات المحلية في السنوات الأخيرة، وجد كلا الناديين صعوبة أكبر في تحقيق المجد الأوروبي. وصل باريس إلى نهائي الموسم الماضي للمرة الأولى ولكنه خسرت أمام فريقبايرن ميونخ الألماني، بينما السيتي في هذه المرحلة للمرة الثانية فقط.

تغلب كلا الفريقين على فريقان من البوندسليجا ليقيموا مباراة نصف النهائي، وحقق باريس قدراً من الانتقام بفوزه على بايرن، بينما فاز مانشستر سيتي على بوروسيا دورتموند.

يمكن أن يصبح باريس أو سيتي الفريق 23 الذي يفوز بكأس أوروبا، وأول اسم جديد على الكأس منذ انتصار تشيلسي عام 2012.

الكثير من الحقائق والعديد من الأرقام يتم تناولها عند الحديث عن هذه المباراة، ولكننا اخترنا لكم أهم 10 حقائق خاصة بالطرفين والمباراة، نستعرضها في التقرير التالي..

الحقيقة الأولى - فاز باريس في 19 من آخر 25 مباراة لها في جميع المسابقات (تعادل مرة وخسر في 5 مُناسبات)، وأحرز 59 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

الحقيقة الثانية - واجه كل من بوتشيتينو وجوارديولا 18 مرة كمدربين لإسبانيول وتوتنهام وبرشلونة وسيتي على التوالي، حيث فاز مدرب باريس الحالي بثلاث مرات فقط مقارنة بعشرة انتصارات جوارديولا.



الحقيقة الثالثة - فاز فريق توتنهام بقيادة بوتشيتينو على جوارديولا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الدراماتيكي في 2018/19، حيث سجل أهدافًا خارج أرضه بعد فوزه 1-0 على أرضه وأعقبه هزيمة 4-3 في مانشستر.

الحقيقة الرابعة - في موسم 2019/20 أصبح باريس خامس فريق فرنسي يصل إلى نهائي كأس أوروبا، بعد ريمس (1956، 1959)، سانت إتيان (1976)، مرسيليا (1991، 1993) وموناكو (2004). من بين هؤلاء، فاز مرسيليا فقط، في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1993، بالكأس.

الحقيقة الخامسة - فاز باريس في ستة من مباريات العشر في المسابقة هذا الموسم، بما في ذلك أربع مباريات متتالية قبل أن يتعادل 1-1 على أرضه أمام برشلونة في إياب دور الـ16. ومع ذلك، فقد أكمل ذلك الفوز بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، حيث سجل كيليان مبابي ثلاثية في الفوز 4-1 في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.

الحقيقة السادسة - سجل مبابي الآن ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، جميعها في آخر خمس مباريات، ويحتل المركز الثاني في جدول الهدافين، بفارق هدفين خلف إيرلينج هالاند، الذي خرج رفقة فريقه دورتموند أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

الحقيقة السابعة - يسعى السيتي ليصبح النادي رقم 42 الذي يصل إلى نهائي كأس أوروبا، والثالث الوافدين الجدد في مواسم متتالية بعد توتنهام هوتسبير في 2019 وباريس في 2020. سيكونون الفريق 21 الذي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

الحقيقة الثامنة - سجل السيتي 56 هدفا في آخر 23 مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا. على مدار المواسم الثلاثة الماضية، كان سجلهم هو 22 فوز و4 تعادل وثلاثة هزائم بتسجيل 72 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.

الحقيقة التاسعة - فاز فريق جوارديولا في 11 من آخر 16 مباراة أوروبية خاضها خارج أرضه (ثلاثة تعادل وهزمة مرتين)، وجاءت الهزيمتان في إنجلترا، آخر مباراة خسروها خارج أرضهم كانت أمام شاختار دونيتسك (1-2) في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2017/18.

الحقيقة العاشرة - سجل مانشستر سيتي أمام الأندية الفرنسية هو 4 فوز وثلاثة تعادل وتلقى الهزيمة في ثلاثة مُناسبات أيضًا، وتم تسجيل 19 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.