شكرا لقرائتكم خبر عن «رابيد تيست» للاعبي الجونة والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي الجونة بالغردقة اخضاع لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وعمال غرف الملابس لتحاليل رابيد تيست اليوم الأربعاء للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني لفريق الجونة قد رفض خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء يوم 30 أبريل الجاري في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر رضا شحاته، المدير الفني للجونة، الاستمرار في التدريبات اليومية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين استعدادا لمواجهة الأهلي، ورفض الجهاز الفني الاتفاق على أي مباريات ودية في هذه الفترة تجنبًا لإرهاق اللاعبين أو تعرضهم للإصابات قبل المواجهة الهامة في الدوري.