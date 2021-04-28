شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر جوارديولا وبوتشيتينو سيناريو 2019 الجنوني الليلة في دوري أبطال اوروبا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم المباراة الثانية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليج»، بلقاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتكتسب تلك المباراة طابع خاص، كونها مواجهة بين إحدى أكبر قوتين اقتصاديين في الكرة الأوروبية، إلى جانب ذلك فإن تلك المباراة تمثل مواجهة بين بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان والتى سبق وأن جمعتهم مباراة أسطورية في دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، في ربع النهائي حين كان الأخير مدربًا توتنهام.

تلك المباراة شكلت حلقة من مسلسل لعنة ربع النهائي مع جوارديولا، تلك التي كسرها الموسم الحالي بتجاوزه بوروسيا دورتموند.

وتعد المباراة، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، هي أول مباراة تجمع المدربين في دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة ربع النهائي المثيرة التي لعبت في إبريل 2019.

ما قبل المباراة

ترجع أحداث المباراة المثيرة إلى إياب دور ربع النهائي،على ملعب الاتحاد ملعب فريق السيتي، وشهدت مباراة الذهاب فوز توتنهام بهدف الدولي الكوري سون هيونج مين على ملعب توتنهام الجديد، ليتوقع المتابعون أن يأتي فريق السيتي على ملعب الاتحاد في مباراة الإياب متأثرًا بالهزيمة، خاصة أن الفوارق الفنية بين مانشستر سيتي وتوتنهام كبيرة.

وتحقق ذلك بالفعل، ففي الدقيقة الرابعة سجل الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج الهدف الأول لفريق السيتي، لينذر بما كان متوقعًا من إطاحة السيتي بتوتنهام، لكن ما لم يكن متوقعًا هو رد فعل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بإحرازه هدفين خلال 3 دقائق بين (الدقيقية الـ 7 والـ 10) ليصعب مهمة السيتيزنز، الأمور لم تقف عند ذلك الحد، فسرعان ما قلص البرتغالي برناردو سيلفا الفارق في الدقيقة الـ 11 بعد دقيقية واحدة من هدف سون الثاني، ليصيح معلق المباراة «رفقاً بنا رفقا بنا... لا لا لا... انا راح انجن ما هادول الإنجليز»، في الوقت الذي ظهرت فيه علامات الحيرة جلية على وجه الأرجنتيني بوتشيتينو.

3-2 أول ثلث ساعة من المباراة

الدقيقية الـ 21 تأتي ويستمر السيتي في رحلته بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ستيرلينج المباراة تجاوزت الثلث ساعة الأولى بالكاد، لتصبح النتيجة (3-2)، تلك النتيجة لا تزال في صالح توتنهام بالاستفادة من قاعدة الهدف خارج الديار.

هدوء نسبي يصاحب إيقاع المباراة، حتى جاءت الدقيقة 59 «هو لا يظهر إلا عند الحاجه.. ووقت الحاجه أجويرو وقت الحاجة مين غيره؟»، بهذه العبارات وصف معلق المباراة هدف سجله سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي، وبهذه النتيجة صارت الأفضلية للسيتي في التأهل للدور القادم.

وانقلب مسار المباراة رأس على عقب في الدقيقية الـ 73 حين أحرز مهاجم توتنهام البديل فرناندو يورينتي هدفاً ليعادل به النتيجة لتكون (4-3)، وأثار هدف لورينتي الجدل ليس فقط داخل المبارة بل حتى بعدها، حول ما إذا كانت الكرة قد اصطدمت بفخذ مهاجم توتنهام أم بمرفقه، ورغم تطور تقنيات التصوير لم تحسم بعد مدى صحة هذا الهدف.

حكم الفيديو المساعد «الفار»... متعة جديدة في المستطيل الأخضر

وفي تلك الليلة عاند «الفار» بيب ورفاقه، فمع احتساب هدف يورينتي، أصبح لدي السيتي دقائق معدودة لإنقاذ أنفسهم من الأقصاء، وفي الوقت بدل الضائع في الدقيقة الـ 92، جاء رحيم ستيرلنج ليحرز الهدف الخامس لفريقه والثالث له في المباراة، بعد تمريرة حاسمة من المهاجم أجويرو، «جنون كرة القدم يتجلى في أبهى صورة هنا في ملعب الاتحاد»، الأفراح تعم في مدرجات مانشستر سيتي، اليأس والحزن يخيم على مشجعي توتنهام فلا وقت للتعديل، الكاميرات وثقت إحباط بوتشيتينو، وفرحة جوارديولا كالطفل، لكن سرعان ما انقلبت الآية، مع إلغاء الحكم لهدف ستيرلنج بداعي التسلل في اللعبة، حيث أن أجويرو –الذي مرر الكرة- كان متسلل، ليعلق البلوشي: «يا خسارة فرحة جوارديولا».

وكانت تلك المباراة فرصة ليعجب البعض بتقنية الفار، فمع بدء تطبيق تقنية الفيديو في المباراة وجد الكثير من المتابعين أنها كانت تقلل من حماس المواجهات، مع كثرة التوقفات في المباراة حتى يراجع الحكم قراراته الأمر الذي يجعل المباراة مملة، ويقلل من حماسها، لكن هدف ستيرلينج الملغي جعل الجماهير تنظر بشكل مختلف لتقنية الفيديو، وأنها على العكس قد تكون عامل لإلهاب حماس الجماهير.

مانشستر سيتي وتوتنهام

نسخة فريدة ... ليفربول بطل

وتكتسب تلك النسخة من دوري أبطال أوروبا طابعًا خاصًا في وجدان الجماهير العربية والمصرية خاصة، مع إكمال توتنهام مشواره في البطولة وإطاحته باياكس أمستردام في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها، ليلاقي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب فيه النجم المصري محمد صلاح، ليطيح الريدز بتوتنهام، ويتوجوا بذات الأذنين، بعد تسجيل محمد صلاح لركلة جزاء في نهائي البطولة، بجانب هدف ديفوك أوريجي، وبذلك يكون صلاح ثاني عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر.

المقاهي ومتابعة «صلاح»

وعلى ذكر محمد صلاح فمن اللافت أن كثير من متابعي الكرة في مصر لم يتسنى لهم الاستمتاع بأجواء المباراة الحماسية بين السيتي وتوتنهام، حيث كانت تقام بالتزامن مع تلك المواجهة مباراة تجمع فريق ليفربول وبورتو في ربع النهائي، انتهت بأربعة أهداف لهدف، يتابع عدد من جماهير الكرة المصرية فريق ليفربول عن كسب نظراً للعب محمد صلاح في الفريق، مما جعل الكثير من المقاهى في مصر تتابع مباراة الريدز، عوضاً عن مباراة (مانشستر سيتي x توتنهام)