شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعالج أخطاء الإسماعيلي قبل مواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى السبت المقبل بإستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدورى المصرى.

وركز إيهاب جلال، المدير الفنى للدراويش ومعاونية حمد إبراهيم وأحمد حسام إضافة لمصطفى كمال مدرب حراس المرمى خلال التدريبات الأخيرة على مجموعة من الجمل الخططية إضافة لمجموعة من الوحدات البدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية وسط مشاركة كل لاعبى الفريق من بينهم باهر المحمدى.

كما تطرق المران الأخير للفريق لتقسيمة خفيفة تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطا بينما يواصل عمر الوحش تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بجانب الثلاثي محمد عبدالسميع ومحمد مصيلحى ومحمد الضرف.

وشدد جلال خلال اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة بذل قصارى جهدهم وتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الانتصارات خلال المباريات الرسمية المقبلة .