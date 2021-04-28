شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكد إصابة 3 لاعبين بكورونا .. منتخب اليد يخضع لمسحة طبية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو منتخب مصر لكرة اليد لمسحة طبية غدًا الخميس، خلال معسكر الفراعنة المقام حاليًا للاطمئنان على سلامة اللاعبين، بعد ظهور 3 حالات كورونا في صفوف الفريق.

وأثبتت المسحة الأولى التي خضع لها الفريق إصابة الثلاثي إسلام المصري وعمر ياسين وعمر سامي، وبالتالي تم استبعادهم من المعسكر المقام حاليًا، وإجراء مسحة جديدة غدًا الخميس.

ويقام معسكر الفراعنة لمدة 10 أيام استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل، ويسعى المنتخب الوطني لحصد ميدالية أولمبية فيها.

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ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

يذكر أن منتخب الفراعنة حصل على المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر شهر يناير الماضي.