شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض أرقامه في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ينهي منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز في صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

ويعد الفريق أحد أقوى الفرق هجوميا في مسابقة الدوري برصيد 30 هدفا، كما أن الفريق يعد الأقوى دفاعيا بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف خلال منافسات الدور الأول.

ويستعرض الموقع الرسمي في التقرير التالي حصاد هدافي الفريق في الدور الأول.

يعتلي يوسف أوباما قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، ويتواجد أشرف بن شرقي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، ويحتل إمام عاشور المركز الثالث برصيد 4 أهداف، ويأتي بعده حميد أحداد برصيد 3 أهداف، ثم فرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ولكل منهما هدفين، وهو نفس رصيد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراي التركي، بجانب محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح برصيد هدف لكل منهما.