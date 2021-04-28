شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مبهرة لنجولو كانتي خلال مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد وتشيلسي أمس الثلاثاء بهدف لكل منهما في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بمدريد.

وجاء هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة 14 من كريستيان بوليسيتش بعد مراوغة دفاع الريال والحارس تيبو كورتوا ليصبح بوليسيش هو أول لاعب دولي أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما جاء هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 29 عندما استقبل بنزيما عرضية من فينسيوس جونيور ليسددها الدولي الفرنسي بشكل رائع في شباك ميندي حارس تشيلسي.

وحصد نجولو كانتي نجم وسط ميدان تشيلسي على جائزة رجل المباراة أمام مدريد.

نجولو كانتي أكثر من قام بإلتحامات (21) وأكثر من قام بمراوغات بواقع 8 مراوغات 6 منها ناجحة؛ أكثر من أي لاعب آخر على أرض الملعب حيث تبلغ عدد مراوغات فريق ريال مدريد بالكامل أمس (5) مراوغات.

نجولو كانتي ضد ريال مدريد بلغة الأرقام :

88% دقة التمرير

79 لمسة

9 التحامات ثنائية ناجحة

8 مراوغات

7 استعادة الكرات

6 مراوغات ناجحة

2 تدخل

2 كسب الأخطاء

1 اعتراض

1 تدخل ناجحة

1 صناعة فرصة