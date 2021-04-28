شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب ينفي شطب مرتضى منصور من سجلات اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى هشام حطب، رئيس اللجنة الاوليمبية، ما تردد عن شطب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة.

وأضاف حطب في تصريحات لـ «المصرى اليوم»: «اسم مرتضى لم يدرج في أجندة الاجتماع وهناك أشخاص يروجون لهذه الشائعات لأهداف معينة».

كانت الساعات الماضية قد شهدت انتشار أنباء غير مؤكدة أن الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأوليمبية، التي عقدت في ساعة متأخرة أمس، قررت بإجماع الآراء شطب كل من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، وخالد زين الدين، رئيس اللجنة الاوليمبية السابق، ووليد عطا، رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، وأحمد رشدي، الحكم الدولى للقوس والسهم.

وتضمنت تلك الأنباء ادعاء أن هشام حطب دعا عمومية اللجنة للتصديق على قرار شطب الرباعي حتى لا يحق لهم الترشح لأى منصب رياضى عقب انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وهو ما نفاه رئيس اللجنة الأولمبية.