شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر تعليقًا على قرعة كأس العرب: مجموعة مصر والجزائر «مفخخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر المجموعة الرابعة لبطولة كاس العرب 2021، بـ«المفخخة» بعد أن أوقعت القرعة منتخب بلاده «محاربي الصحراء» مع منتخب مصر في هذه المجموعة.

وقال ماجر في تصريحات تليفزيونية بعد سحب القرعة: «المجموعة الرابعة مفخخة».

وأضاف: «أرشح المنتخبين الجزائري والمصري لتصدر المجموعة، ولكن أرشح منتخب مصر أولا لأنه مكون من لاعبين محليين من البطولة المصرية، بجانب 3 لاعبين متواجدين في أوروبا، محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه.

وأتم: «المنتخب الجزائري لا أعتقد أنه سيشارك باللاعبين المحترفين ولكن بالمحليين فقط».

وأسفرت قرعة كأس العرب التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع منتخبي مصر والجزائر في المجموعة الرابعة، إضافة إلى الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ومن المقرر أن تقام مباريات نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم، في قطر خلال الفترة ما بين الأول والثامن عشر من شهر ديسمبر 2021.