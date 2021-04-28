شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة مرزوق تشارك ببطولة كأس العالم للجمباز الإيقاعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد حبيبة مرزوق، لاعبة المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة للجمباز الإيقاعي، للمشاركة في بطولة العالم للجمباز والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وتمتلك حبيبة مرزوق المصنفة الأولى إفريقيًا، مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات رغم صغر سنها، إذ سبق للفراشة المصرية أن فازت بالميدالية الذهبية و4 ميداليات فضية في البطولة الإفريقية عام 2016، كما حصلت على فضيتين وبرونزية في بطولتي ألمانيا وكرواتيا للجمباز الإيقاعي، وليست هذه هي المشاركة الأولى لبطلة وادي دجلة في بطولة العالم، إذ سبق لها أن شاركت مرتين عامي 2018 في بلغاريا، و2019 في أذربيجان.

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وتسعى مرزوق لحصد ميدالية أولمبية في الفترة المقبلة، إذ حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 بعدما نجحت في الفوز بـ6 ذهبيات في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وأكدت اللاعبة استعدادها للبطولة من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية للفريق، وقالت إنها تسعى لتحقيق رقم قياسي جديد لمصر ولن تكتفي بالتمثيل المشرف.