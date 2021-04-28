شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الآسيوى لكرة القدم: كأس العرب بروفة اطمئنان لملاعب المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، تحمسه لبطولة كأس العرب بعدما حضر مراسم القرعة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أن بطولة كأس العرب «تمثل إضافة متميزة لأجندة كرة القدم الدولية» كونها تفسح المجال أمام 23 منتخبا عربيا للتنافس في أجواء كروية متميزة وتحت رعاية فيفا الذي حرص على اعتماد هذه المسابقة وتوفير البيئة المثالية لإخراجها بأفضل صورة ممكنة».

وأشار إلى أن البطولة محطة مهمة لتأكيد جاهزية قطر لاستضافة منافسات كأس العالم 2022.

واعتبر أن إقامة منافسات بطولة كأس العرب على الملاعب المعدة لاستضافة نهائيات كأس العالم بمثابة تجربة متميزة لإدارة العمليات التنظيمية أثناء نهائيات كأس العالم، والوقوف على جاهزية الملاعب الحديثة التي شيدتها قطر في إطار تحضيراتها لاستضافة المونديال.

وشدد على حرص الاتحاد الآسيوي على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح بطولة كأس العرب، وذلك انطلاقًا من سعيه المتواصل للتفاعل البناء مع مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وانسجامًا من حرصه على مساندة قطر لتنظيم كأس العالم عبر مختلف المراحل.

وأشاد بالترتيبات المتميزة لحفل قرعة كأس العرب، موجها الشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث على حسن الترتيب وحفاوة الاستقبال ومتمنيا لكافة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة التوفيق والنجاح.