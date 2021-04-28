شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يغري ميسي بعرض خيالى لضمه في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي باريس سان جيرمان،في سباق التفاوض مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما تقدم النادى الفرنسى بعرض مغرى للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تصريحات الصحفي البرازيلي الشهير في قناة «TNT Sports Brazil»، مارسيلو بيشلر، قال فيها إن سان جيرمان قدم عرضا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وأوضح أن عرض باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله أو يضاهيه، وشدد الصحفي على أن برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي، من أجل التجديد حتى الآن.

وكان بيشلر، هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار عن برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود «بروفاكس» رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يكشف «البرغوث» عن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن «البارسا» حتى الآن.