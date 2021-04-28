شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاولات سان جيرمان لخطف كيفين دي بروين من مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية عن قيام إدارة باريس سان جيرمان بتقديم عرضا لكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في عام 2015 مقابل 63 يورو، وذلك وقتها كان عرضا أفضل مما قدمه مان سيتي.

وقالت الصحيفة، إن وكيل أعمال اللاعب آنذاك تواصل مع إدارة السيتي لإجبارهم على زيادة قيمة العقد المقدمة كما ضغط على كيفن دي بروين من أجل الانتقال إلى النادي الباريسي وفي النهاية رفض دي بروين وقتها عرض باريس وأراد الذهاب إلى المان سيتي.

ونجح نادي مانشستر سيتى الإنجليزي في تمديد عقد لاعبه البلجيكى المتألق كيفين دى بروين، حتى عام 2025 في السابع من إبريل الحالي.

في سياق أخر، يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء المواجهة النارية المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان ونظيره مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. يسعي مانشستر سيتي المنتعش ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي حققها على حساب توتنهام السبت الماضي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية ليكون لديه الأفضلية في مباراة العودة التي تقام 4 مايو القادم على ملعب الإتحاد معقل الفريق السماوي.