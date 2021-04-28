شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف .. «جلاد الحراس» الجديد في النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمد شريف مهاجم الأهلى التوهج بعد نجاحه في تسجيل هدفى الفوز الذي قاد بهما فريقه للفوز على المصرى البورسعيدى أمس بالدورى ليضرب اللاعب موعد مع التألق ويسير في طريق إثبات جدارته الكبيرة بقيادة خط هجوم الفريق الأحمر، رافعًا بذلك رصيده التهديفي بالدوري إلى 9 أهداف في صدارة الهدافين، بالتساوي مع حسام حسن مهاجم سموحة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري.

ورفع شريف رصيده إلى 9 أهداف بالدوري، متخطيا رصيد يوسف أوباما نجم الزمالك (8 أهداف)، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري.

ويتواجد شريف على عرش هدافي الدوري مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش، وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري، وحسام حسن مهاجم سموحة السابق والمعار لأهلي طرابلس الليبي، برصيد 9 أهداف لكل منهم.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد أعرب عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏أمس الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «الأهلي خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصري، ‏خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ١٠ أيام، بينما الأهلي كان أمامه يومان ‏ونصف اليوم ما بين مواجهتي إنبي والمصري».‏

أضاف موسيماني: «المصري كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلي كان جيدًا ونجح في ‏إفساد هجمات المنافس، وفي نفس الوقت أهدر الأهلي العديد من الفرص منها هدفان محققان».‏

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه لم يدفع بمحمد هاني من بداية المباراة خاصة أنه عائد من ‏الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم ‏الاستعانة به في الشوط الثاني.‏

وأشاد موسيماني بجميع لاعبي الأهلي خلال مباراة المصري، لا سيما سعد سمير، مؤكدًا أنه ‏قدم مباراة مميزة للغاية ومعه محمد الشناوي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذي ظهر بشكل ‏مميز.‏

وواصل المدير الفني حديثه: «الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة في بعض الفترات، ‏ولكن قدمنا عرضًا مميزًا. وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا في تحقيق الفوز على ‏المصري، وهو فريق مميز يستحق أن يكون في المربع الذهبي وأهدر الكثير من الفرص أمام ‏الأهلي».‏

وشدد موسيماني على أنه توقع تسجيل الأهلي هدف التقدم، لكنه لم يكن يتمنى أن يحقق المصري ‏التعادل في الشوط الأول.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الإرهاق كان السبب في تغيير طريقة اللعب وخوض المباراة بتوازن دفاعي مع استغلال الهجمات المرتدة، خاصة أن المنافس هاجم الأهلي بـ٨ لاعبين بحثًا عن تحقيق الفوز، مما زاد من صعوبة المباراة.‏

واختتم بيتسو موسيماني حديثه قائلًا: «أسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، ‏لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم في ظل هذه ‏الظروف وضغط المباريات»‏.