شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من جالاتا سراي بشأن مستقبل مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «FotoMac» الرياضية التركية عن قرار إدارة نادي جالاتا سراي في تفعيل بند شراء مصطفي محمد اللاعب الدولي ولاعب الزمالك المعار للفريق التركي.

وقرر النادي ذو اللون الأصفر والأحمر تفعيل خيار الشراء بقيمة 4 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم أن خيار الأولوية كان حتي 31 ديسمبر 2021.

ونجح مصطفي محمد المهاجم الدولي في هز الشباك 6 مرات في 11 مباراة لعبها مع جالاتا سراي في الدوري التركي، بجانب هدف آخر أحرزه في مباراة في بطولة كأس تركيا.

كما أشارت الصحيفة إلى تقرير موقع «Hürriyet» التركي حيث أن نادي جالاتا سراي يسعى للانتهاء من دفع قيمة الصفقة قبل الانتخابات لإدراج قيمة صفقة مصطفى محمد في الميزانية.

وكان مصطفى محمد قد انضم إلى صفوف جالاتا سراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك لمدة عام ونصف.

كما كشفت الصحيفة أيضا عن وضع النيجيري هنري أونيكورو مهاجم نادي موناكو الفرنسي المعار لجالاتا سراي والذي تم التعاقد معه بخيار شراء بقيمة 4.3 مليون يورو.

حيث سيتحدد مصير النيجيري من خلال تقرير سيقدمه المدرب فاتح تيريم على أساس أداءه في آخر خمس مباريات لعبها مع الفريق.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري التركي برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر بشكتاش.

ويستعد جالاتا سراي لمواجهة كونياسبور مساء اليوم الأربعاء عند السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في الجولة 38 من الدوري التركي.