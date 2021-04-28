شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد بديل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «بيلد» الألمانية إن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، حدد بديل لكل من محمد صلاح أو ساديو مالي، في حالة رحيل أحدهما عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب وضع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، على رأس اهتماماته خلال الصيف المقبل.

كما أوضحت أن ليفربول لن يستطيع التعاقد مع سانشو بمبلغ يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صعبًا في ظل الظروف المادية الحالية للنادي والخسائر التي لحقت به بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وتابع التقرير أن الصفقة لن تتم إلا في حالة رحيل واحد من بين صلاح أو ماني خلال الصيف القادم، مما سيؤدي إلى توفر مبلغ لصفقة ليفربول الجديدة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن احتمالية رحيل صلاح عن ليفربول تعد الأقرب في ظل وجود اهتمام بضمه إلى الدوري الإسباني.

ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاري كين برصيد 20 هدف، ويأمل الدولي المصري في المشاركة بصفة أساسية خلال الجولات الخمسة المتبقية من الدوري الإنجليزي لتعويض فارق الهدف مع هاري كين وتصدر القائمة من جديد.