شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الجزائر ستشارك في كأس العرب بمنتخب المحليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الشروق الجزائرية صباح اليوم الأربعاء عن مشاركة الجزائر في كأس العرب بمنتخب المحليين.

وأقيمت قرعة بطولة كأس العرب 2021 والمقرر إقامتها في قطر في العاصمة الدوخة خلال الفترة من 1 حتي 18 ديسمبر المقبل، مساء أمس الثلاثاء عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من منتخب الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والفائز من لبنان وجيبوتي والفائز من ليبيا والسودان.

وكشفت الصحفية عن مشاركة الجزائر في كأس العرب بمنتخب المحليين بقيادة مجيد بوقرة، مدرب منتخب الجزائر المحليين، بجانب مشاركة لاعبين مشاركون في الدوريات العربية أمثال بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، يوسف بلايلي، خط وسط نادي قطر الرياضي، ياسين براهيمي، وسط ميدان هجوم نادي الريان القطري، عدلان قديورة، لاعب الغرافة القطري، وغيرهم من اللاعبين المحليين، بدون مشاركة اللاعبين المحترفين أمثال رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبًا، وستوزع على أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول كل مجموعة ووصيفه.