شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك" أول فريق يتأهل متصدراً مجموعته في أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أصبح نادي الشارقة أول المتأهلين متصدراً لمجموعته إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة السادسة والأخيرة مع تراكتور الإيراني المقرر لها غداً الخميس.

وذلك بعد أن أكد «الملك» صعوده بالفوزعلى القوة الجوية العراقي 3-2 في الجولة الخامسة رافعاً رصيده إلى 11نقطة وتراكتور 7 نقاط وبختاكور 3 نقاط وللقوة الجوية نقطتين.

بذلك قطع الشارقة الطريق أمام تراكتور الذي كان ينتظر تعثر الشارقة أمام الفريق العراقي، وكان ذلك واضحاً من توتر المدرب رسول خطيبي المدير الفني لتراكتور الذي كان على أعصابه وتحول من مقعده إلى ركن المقصورة الرئيسية في انتظار التعادل، ولكن «الملك» نجح في المحافظة على التقدم وإنهاء الأمور لمصلحته.

ولم يتذوق الشارقة طعم الخسارة في مجموعته حتى الآن، ونال صك الامتياز بانتصاراته على القوة الجوية ذهاباً وإيابا 1-صفر و3-2 وفاز على بختاكور الأوزبكي 4-1 وتعادل معه في الإياب 1-1 وتعادل مع تراكتور سلبياً وتبقت له معه مباراة واحدة تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة له. وانتهج المدرب عبد العزيز العنبري أسلوب اللعب بتوازن في جميع المباريات، فكان له ما أراد وحقق الهدف المنشود من استضافة المجموعة وتعامل أيضاً بواقعية بمنح الثقة إلى خالد باوزير الذي يعتبر أفضل لاعب من الشارقة في المباريات السابقة كونه سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف ويليه كايو لوكاس فيما تعتبر مشاركة سالم صالح بمثابة ميلاد جديد للمهاجم القناص الذي كان بعيداً عن اللعب خلال فترة تواجده بالنصر لكن الفرصة جاءته في الشارقة خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها ويلتون، ووجد باوزير الطريق ممهداً للعب كأساسي بعد إصابة إيجور، ما يؤكد أن تعاقدات الشارقة في الفترة الصيفية كانت متميزة كون جميع اللاعبين برزوا بصورة كبيرة في دوري أبطال آسيا.

ووقف الإعلاميون تحية إلى عبد العزيز العنبري ومعه سالم صالح لحظة دخولهما قاعة المؤتمرات الصحفية، وضجت القاعة بالتصفيق، ورد العنبري ضاحكاً وقال «سالم صالح يستاهل»، وتوجه بالشكر إلى جميع الإعلاميين، وقال: «حققنا الفوز في مباراة صعبة، وأمام فريق يلعب بأريحية ومن دون ضغوط، لقد حسمنا الصعود قبل نهاية مباريات المجموعة، وهذا يحسب إلى تركيز وانضباط اللاعبين».

وعن نظرته للمباراة القادمة أمام تراكتور، قال: «استقررنا على مجموعة من اللاعبين والثقة في الفريق حاضرة، وستكون الفرصة مواتية لعدد من البدلاء للمشاركة في المباراة الأخيرة، وخلال هذه الفترة نحتاج إلى تدوير اللاعبين بصورة جيدة، خصوصاً أن الدوري بعد 3 أيام فقط».

وحول إيجابيات استضافة المجموعة خصوصاً أن بعض النقاد والمحللين في القنوات الرياضية انتقدوا استضافة الشارقة مجموعته، قال العنبري: «الاستضافة منحت الفريق الدافع للعمل بجدية وزادت من المسؤولية على الجميع، ما كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق على مستوى الاستضافة وعلى مستوى الفريق، ومؤكد أن تقدم الإدارة للاستضافة جعل اللاعبين يشعرون بأن هناك ثقة كبيرة من الإدارة في الفريق، وبالفعل شكلت حافزاً أكبر لجميع اللاعبين لتقديم الأفضل».

وقال المدرب العراقي أيوب أوديشو مدرب القوة الجوية: «الفريق كان جيداً أمام الشارقة في بداية المباراة رغم الأخطاء الطفولية التي ارتكبها اللاعبون، وهذه الأخطاء منحت الشارقة فرصة التسجيل وكلفتنا هدفين في الشوط الأول، بعدما تقدم القوة بهدف».

وحول تعامل الاتحاد الآسيوي والاستضافة بصفة عامة، قال: « التنظيم رائع، وكل شيء على ما يرام وكل مجموعات دوري أبطال آسيا تطبق النظام أو البروتوكول الذي وضعه الاتحاد الآسيوي بصورة متساوية بين جميع الفرق».