شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقهر الظروف الصعبة ويفرض شخصيته في البطولة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

قدم الوحدة درساً في العزيمة وكيفية قهر الصعاب بتحقيقه الفوز الثالث في دوري أبطال آسيا، وتغلب على بيرسبوليس الإيراني المتصدر للمجموعة الخامسة بهدف نظيف، وعزز وصافته بالنقطة العاشرة.

وسجل الوحدة رقمين خلال مشواره في دوري المجموعات إذ حصد 10 نقاط للمرة الثانية في 5 جولات وكانت المرة الأولى في موسم 2019، إضافة إلى أنه صاحب أفضل خط دفاع ب3 أهداف فقط متساوياً مع بيرسبلويس وتراكتور سازي.

ويحتاج الوحدة إلى التعادل فقط في مباراته الأخيرة أمام جوا الهندي في الجولة السادسة ليحلق بإحدى بطاقتي الصعود لدور 16 كأفضل ثان، أما إذا حقق الفوز وخسر بيرسبوليس أمام الريان فسيتأهل العنابي كمتصدر للمجموعة الخامسة.ونجح «العنابي» في قهر الظروف التي مر بها الفريق، وفي مقدمتها خروج الفريق من جميع البطولات المحلية في الموسم الحالي، والتي أدت إلى تغيير المدرب قبل انطلاق البطولة القارية بأسبوعين، إلى جانب ظروف الجدولة الضاغطة، والإصابات والإيقافات.

وأبدع لاعبي «العنابي» في الملعب وقدموا واحدة من أجمل مبارياتهم في البطولة، ونجحوا في فرض شخصية ممثل الإمارات القوية على أرضية ملعب المباراة عبر خطة متوازنة دفاعاً وهجوماً، وبرغم الظروف العديدة التي دخل بها الفريق للمباراة وتمثلت في غياب الثلاثي إسماعيل مطر وخميس إسماعيل وأحمد راشد للإيقاف، إلا أن المجموعة التي دفع بها «تين» كات أدت دورها على أفضل وجه حتى تحقق الانتصار الثمين.ونال السلوفيني تيم ماتافز جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتألق محمد الشامسي بشكل لافت في حماية مرمى العنابي وصد أكثر من 3 كرات خطيرة من المنافس.

ويفتقد الوحدة 4 لاعبين أمام غوا الهندي في الجولة الأخيرة، حيث انضم إلى إسماعيل مطر الغائب للإيقاف 3 مباريات، الثلاثي عبدالله أنور الذي طرد في المباراة وعبدالله الكربي ومنصور الحربي لتراكم البطاقات، وسيستعيد الثنائي خميس إسماعيل وأحمد راشد من الإيقاف.

وأبدى الهولندي تين كات فخره بلاعبي فريقه بعد تحقيقهم فوز مهم على متصدر المجموعة، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة، وأشاد بأداء اللاعبين والنتائج التي تحققت رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بسبب الإصابات والغيابات في معظم المباريات، كما أشاد بالسلوفيني تيم ماتافز، مبيناً أنه قام بعمل رائع من خلال تسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة.