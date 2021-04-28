شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتـواز» بطلـة اللقـايـا في مهـرجـان الـوثـبـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تابع الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة أمس الثلاثاء، منافسات اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل لعام 2021، وأقيمت المنافسات لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كم على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 15 شوطاً للقايا، وسط حضور عدد كبير من ملاك الهجن.

وتوجت «ارتواز» لحمد الهديفي بأول رموز اللقايا في المهرجان بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الرئيسي الأول، وأهدى «نشوان» مالكه كاسب المسافري رمز الشوط الرئيسي الثاني ونال بندقية الجعدان، وفي الشوط الثالث انتزعت «سمحة» لسعيد العامري ناموس وكأس اللقايا الأبكار المحليات.

أما الرمز الرابع فكان من نصيب «الحذر» لعلي الشامسي، وتوج ببندقية الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7.23.1 دقيقة، وهو أفضل زمن سجل على الإطلاق بين المطايا المشاركة في سن اللقايا خلال منافسات أمس.

وأسفرت النتائج عن فوز «الوسمية» لمحمد الكتبي بلقب الشوط الخامس، وفازت «منوه» لحامد العامري بناموس الشوط السادس، وتوج «شاهين» لعبد الله العفاري بناموس الشوط السابع، وفي الشوط الثامن كان «شيبوب» لضاحي التميمي، فيما توجت «شواهين» لعلي الوهيبي المضمر الشهير بناموس الشوط التاسع.

أما الأشواط من العاشر وحتى الخامس عشر فأسفرت عن فوز كل من: «هملولة» لمحمد خزع العامري، «مخيفة» لمحمد أحمد العامري، «مكرم» لمحمد بن قرين العامري، «سراب» لمحمد الدرعي، «هملولة» لحمد خزع العامري.

وتنطلق اليوم منافسات سن الإيذاع لمسافة 6 كم، وذلك على مدار يومين مخصصين لهذه الفئة، حيث يقام الأربعاء، 15 شوطاً، فيما سيكون الصراع الخميس على أشواط الرموز لسن الإيذاع.