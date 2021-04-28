الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يحسم أولى بطاقات الشرقية الى الـ"بلاي أوف"

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لوس انجليس : بات بروكلين نتس أول الفرق المتأهلة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في المنطقة الشرقية والثاني بالمجمل بعد يوتا جاز، ذلك بفوزه على مضيفه تورونتو رابتورز 116 103 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحسم نتس الفوز الثاني والأربعين في 62 مباراة في الدقائق الأولى من الربع الأخير حين حول تخلفه بفارق ست نقاط الى تقدم بفضل كيفن دورانت الذي سجل سبع من نقاطه الـ17 خلال هذا الربع في ثاني مباراة له بعد العودة من الإصابة.

كما حقق دورانت 10 متابعات مع 4 تمريرات حاسمة، في وقت اكتفى النجم الآخر كايري إيرفينغ بتسع نقاط لكن الأداء الجماعي كان كفيلاً بتعويض هذا المردود الهجومي المتواضع، إذ تجاوز سبعة من لاعبي فريق المدرب الكندي ستيف ناش حاجز العشر نقاط بغياب النجم الكبير الآخر جيمس هاردن للمباراة الحادية عشرة توالياً بسبب الإصابة.

وكان جيف غرين أفضل مسجلي الضيوف بـ22 نقطة، فيما قدم بلايك غريفين أداء صلباً أخر بتسجيله 17 نقطة في غضون 22 دقيقة، بينما ساهم جو هاريس بـ16 نقطة ولاندري شاميت بـ14.

وفي الجهة المقابلة، كان كايل لاوري أفضل لاعبي بطل عام 2019 بتسجيله 24 نقطة، وأضاف أو دجاي أنونوبي 21 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب رابتورز هزيمته الأولى في آخر ست مباريات على ملعبه الموقت في تامبا باي وقيادته لتجديد الفوز على نتس الذي خسر على الملعب ذاته 103 114 الأسبوع الماضي.

وأشاد ناش بشخصية فريقه الذي حجز بطاقته الى الـ"بلاي أوف" رغم معاناته طيلة الموسم من الإصابات التي حرمت الثلاثي الكبير، دورانت وإيرفينغ وهاردن، من التواجد معاً في الملعب في الكثير من المباريات.

وقال ناش "نضع نصب أعيننا أموراً أهم لكنها خطوة أولى جميلة بالتأهل" الى الأدوار الإقصائية، مضيفاً "بالنسبة لهذه المجموعة، أن نواجه ما واجهناه (من إصابات)، وأن نكون في هذا الموقع مع بقاء 10 مباريات (على انتهاء الموسم المنتظم)، فهذا أمر إيجابي جداً".